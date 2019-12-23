АП оставила в силе решение об отстранении от должности Виорела Мораря ...

Соответствующее решение вынесено Апелляционной палатой 23 декабря, копию постановления опубликовало издание ZdG.

Один из одиознейших персонажей в прокуратуре, ставший при покровительстве олигарха и лидера правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, возглавил Прокуратуру по борьбе с коррупцией в апреле 2016 года. До этого Морарь был одним из самых вовлеченных прокуроров в подавление инакомыслия, использовавшим для этого сталинские методы в юстиции. Практически все политически мотивированные уголовные дела, которые Морарь вел в отношении противников Демпартии были открыты на основании "резонных подозрений".

9 декабря распоряжением Генерального прокурора Александра Стояногло Морарь был отстранен на 30 дней от должности главы Прокуратуры антикоррупции в связи с комплексной проверкой в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. Кишинёвский суд признал приказ генпрокурора законным, однако Морарь решил опротестовать этот вердикт в Апелляционной палате.