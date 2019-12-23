АП оставила в силе решение об отстранении от должности Виорела Мораря
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Апелляционная палата отклонила апелляцию Виорела Мораря против решения Кишинёвского суда, постановившего, что его отстранение от должности главы Антикоррупционной прокуратуры было законным.
Соответствующее решение вынесено Апелляционной палатой 23 декабря, копию постановления опубликовало издание ZdG.
Один из одиознейших персонажей в прокуратуре, ставший при покровительстве олигарха и лидера правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, возглавил Прокуратуру по борьбе с коррупцией в апреле 2016 года. До этого Морарь был одним из самых вовлеченных прокуроров в подавление инакомыслия, использовавшим для этого сталинские методы в юстиции. Практически все политически мотивированные уголовные дела, которые Морарь вел в отношении противников Демпартии были открыты на основании "резонных подозрений".
9 декабря распоряжением Генерального прокурора Александра Стояногло Морарь был отстранен на 30 дней от должности главы Прокуратуры антикоррупции в связи с комплексной проверкой в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. Кишинёвский суд признал приказ генпрокурора законным, однако Морарь решил опротестовать этот вердикт в Апелляционной палате.