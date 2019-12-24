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Число студентов в молдавских вузах сократилось за год почти на четыре тысячи

Опубликовано : 24 декабрь 2019 г. 14:48 | Просмотров: 236 | Категория: Страна

На сегодняшний день по количеству студентов Молдова достигла уровня 1995/96 года.

В текущем учебном году продолжается тенденция к снижению количества учащихся в высших учебных заведениях. В 2019 году этот показатель снизился до рекордно низкого за 13 лет уровня – 56,8 тыс. студентов, то на 3,8 тыс. меньше, чем годом ранее.

Такую печальную статистику привёл в своём блоге эксперт в области экономики и финансов Вячеслав Ионицэ. По его мнению, эта тенденция связана с тремя основными факторами: значительное и резкое сокращение количества детей в Молдове, снижение интереса к высшему образованию, выезд на учёбу за рубеж.

Эксперт считает, то властям необходимо обратить внимание на эти тенденции и пересмотреть государственную политику в области образования.


Метки к статье: студенты, вузы, сокращение, статистика, Вячеслав Ионицэ

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