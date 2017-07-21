ЕС назвал запуск поездов по мосту через Керченский пролив `шагом к принудительной интеграции Крыма` ...

В Госдуме заявили, что “никакие заявления ЕС или протесты Киева” не помешают движению поездов по мосту.

Открытие железнодорожного сообщения между материковой Россией и аннексированным полуостровом состоялось 23 декабря. Первый поезд отправился из Керчи в Тамань, в кабине машиниста присутствовал лично президент РФ Владимир Путин. В Тамани состоялась торжественная церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста.

В Евросоюзе не остался в стороне от этого события и заявил, что запуск поездов по мосту через Керченский пролив – это еще один “шаг к принудительной интеграции полуострова и к намеренной изоляции Крыма от Украины, частью которой он был и остается”. Официальный представитель ЕС Петер Стано сообщил в своём твиттере, что открыв железнодорожное сообщение по мосту, Россия грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжила аннексировать Крым. Он также отметил, что само строительство моста идёт вразрез с международными законами, поскольку его конструкции ограничивают проход украинских судов.

МИД Украины, в свою очередь, тоже выступил с возмущённым заявлением. В пресс-релизе отмечается, что РФ нарушила не только международные принципы морского права, но и соглашения, подписанные между двумя странами.

Между тем в Госдуме строительство моста назвали “внутренним делом России” и заверили, что “никакие заявления ЕС или протесты Киева” не помешают его дальнейшей эксплуатации, передаёт Euronews.