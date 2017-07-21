Додон раскрыл незаконную деятельность спецслужб ...

Занимающий должность президента Игорь Додон выставил в дурном свете Службу информации и безопасности, которая вынуждена была оправдываться после безответственного заявления Додона.

Скандал инициировал Додон, сообщивший накануне в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, что СИБ представил ему докладную записку по результатам слежки за тогдашним премьер-министром Майей Санду и министром экономики Вадимом Брынзаном, когда те чиновники вели переговоры с Натаном Ротшильдом, ставшим летом фактическим владельцем Кишиневского аэропорта.

Додон заявил, что в понедельник "получил от СИБ детальную информацию о том, где они встречались, о чем говорили и т.д.". "Это очень интересно. И почему-то после встречи с Майей Санду Ротшильд сказал, что эта сделка согласована с правительством", - отметил Додон, добавив также, что из той же информации ему известно, что Натан Ротшильд на этой встрече с Санду и Брынзаном обсуждал гарантии для себя как инвестора.

Своим заявлением Додон фактически раскрыл противозаконную деятельность контролируемой им Службы информации и безопасности, которой законом запрещено вести слежку за официальными лицами государства.

В связи с этим во вторник СИБ вынужден был выйти с официальным заявлением, опровергающим утверждения занимающего должность президента Игоря Додона.

"Служба информации и безопасности категорически отвергает заявления о проведении учреждением специальных следственных мероприятий в отношении экс-премьера Майи Санду. В то же время, призываем СМИ воздержаться от инсинуаций и интерпретаций относительно выполнения учреждением незаконной деятельности", - говорится в Заявлении СИБ.