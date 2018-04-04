Додон считает себя заботливым о следующих поколениях государственным деятелем ...

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон заявил, что в отличие от лидеров партий он уже думает о следующих поколениях, а не о выборах.

Об этом Додон заявил накануне в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova.

Как сообщил Додон, после того, как он покинул должность председателя Партии социалистов, которую сейчас занимает Зинаида Гречаный, он стал "более взвешенным".

В этой связи Додон отметил, что в отличие от лидера партии, ему, как "государственному деятелю" тяжелее.

Он рассказал и об его основном отличии от политических деятелей, которыми являются, по его мнению, лидеры партий. "Государственный деятель должен думать немножко шире и думать о следующих поколениях. Политик же всегда думает о следующих выборах", - дал Додон оценку своим качествам.

Ранее Додон пересказывал слова, сказанные ему Патриархом Московским и всея Руси Кириллом о том, что занимаемая им должность президента "от Бога".