Прокурор Кишинева обвинен в организации уголовного дела для отъема бизнеса ...

Об этом сообщил в интервью изданию NewsMaker сам Сергей Косован, недавно освобожденный из тюрьмы из-за тяжкого заболевания, обострившегося в связи с преднамеренно созданными ему чудовищными условиями содержания.

"Я узнал, что за этим [уголовным делом] стоят друг моего бывшего компаньона Виорел Клипа, тогдашний замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк и прокурор Кишинева Штефан Шаптефраць", - заявил Косован.

Супруга Косована также говорит о причастности полицейско-прокурорской мафии к этому уголовному делу. По ее словам, собственник рынка, с которой Сергей Косован подписал договор о долгосрочной аренде с правом выкупа Надежда Годорожа, приходя на рынок, "говорила, раз таким путем не получилось, значит, "пойдем к нашим друзьям ментам". "Когда мою маму обвинили в самоуправстве, эти потерпевшие звонили на личный телефон Шаптефраць и постоянно им прикрывались. Я сама видела Штефана Шаптефраць в суде, я заранее приходила на заседания Сергея и видела, как он входил в кабинет, где у моего мужа должно быть заседание. И пару раз видела его входящим в кабинет судьи Геннадия Павлюка, один раз это было за полчаса до заседания моего мужа. Что ему делать в этот день в суде, причем у председателя суда или у судьи, который рассматривает дело моего мужа?", - отметила супруга Косована Елена.

"Рынок никого не интересовал. Всех интересовал земельный участок, на котором хотели построить торговый центр. Застройщиком должен был стать Клипа, а соучредителями Кавкалюк и Шаптефраць", - сказал в свою очередь Сергей Косован.

О причастности прокурора Штефана Шаптефраць к этому делу давно известно в узких кругах.

Шаптефраць до сих пор возглавляет прокуратуру Кишинева.

Генеральный прокурор Александр Стояногло пока никак не отреагировал в связи с тяжкими обвинениями в коррупции его подчиненного и организации им заказного уголовного дела с целью захвата бизнеса.

Бизнесмен Сергей Косован провел под арестом более двух лет. Косован был арестован в июле 2018 года, когда он был советником поселка Кодру от "Нашей партии". В результате заказного уголовного дела, Косован был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии прокуратуры, Сергей Косован пообещал продать два киоска на рынке двум женщинам, взял с них €5,5 тыс., но киоски они не получили. Косован свою вину не признал.