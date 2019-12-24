Чубашенко: Додон – президент-клятвопреступник ...

Раньше все можно было сваливать на людоедский режим Плахотнюка, сегодня – больше не на кого.

Публицист Дмитрий Чубашенко прокомментировал рассказ политзаключённого Сергея Косована о том, как ради отъёма бизнеса его подвергали пыткам и истязаниям в кишинёвской тюрьме. Почему молчал и продолжает молчать президент, давший клятву соблюдать основные права и свободы человека? – задаётся вопросом журналист.

“Рассказ Сергея Косована о том, что с ним делали в молдавской тюрьме, поражает. Смертельно больного человека просто убивали в самом центре столицы государства, которое пять лет назад подписало Соглашение об ассоциации с ЕС, ратифицировало все международные конвенции о защите прав человека и предотвращении пыток, в которой есть президент, парламент, правительство, министерство юстиции и даже омбудсмен по правам человека. При всем при этом человека просто убивали в тюрьме, нельзя сказать, что на глазах у всех, как раз наоборот. И таких, как Косован, много.

В 2018 году (!) парламент принял, а президент подписал, закон, который позволяет заключенным официально (!) обменять 1 день пребывания в камерах, само содержание в которых признано пыткой Европейским судом по правам человека, на 2-3 дня "обычного" тюремного заключения. Желающие пойти на такую сделку ради получения условно-досрочного освобождения выстроились в очередь. Парламент и президент не увидели в такой практике ничего порочного.

Раньше все можно было сваливать на людоедский режим Плахотнюка. Сегодня списывать эту дикость уже не на кого, и мы узнаем все больше подробностей по делам политической оппозиции (платформа ДА, “Наша партия”, Ренато Усатый, Георге Петик и другие), по делам Петренко, Урсаки, Болбочану, Филата, Лучинского, Платона, по делу о “покушении” на Плахотнюка и по другим сфабрикованным делам. Таких дел не десятки, а сотни”, - пишет журналист в своей заметке в соцсети. По его предположению, Додон все эти годы молчал и продолжает молчать, поскольку сам боится оказаться за решёткой.

“К самому Плахотнюку даже нет особых вопросов. На то и злодей, чтобы творить злодейства. Есть вопросы к европейцам и американцам, которые потратили десятки, если не сотни, миллионов евро и долларов на “реформу юстиции” в Молдове, но почему-то до сих пор не додумались просто сровнять с землей кишиневский СИЗО-13, где людей просто пытают в гестаповском стиле.

Но главный вопрос к Додону — ты вообще куда смотрел? ты почему все эти годы молчал, и продолжаешь молчать? ты ничего этого не видел? не знал?

В президентской присяге есть слова “клянусь защищать основные права и свободы человека”. Додон про это вообще не заикался при Плахотнюке. Молчал в тряпочку, наверное, боялся сам оказаться в тюремном подвале. Он молчит на эту тему и сейчас. Этот президент — просто клятвопреступник”, - резюмирует Дмитрий Чубашенко.

Напомним, бизнесмен Сергей Косован провел под арестом более двух лет. Косован был арестован в июле 2018 года, когда он был советником поселка Кодру от "Нашей партии". В результате заказного уголовного дела, Косован был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии прокуратуры, Сергей Косован пообещал продать два киоска на рынке двум женщинам, взял с них €5,5 тыс., но киоски они не получили. Косован свою вину не признал. Косован недавно был освобождён из тюрьмы из-за тяжкого заболевания, обострившегося в связи с преднамеренно созданными ему чудовищными условиями содержания.