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Евросоюз напрасно беспокоился проблемой газового транзита. Додон знал все заранее

Опубликовано : 25 декабрь 2019 г. 10:32 | Просмотров: 550 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Пока Евросоюз был обеспокоен возможным прекращением транзита российского газа через Украину в Европу, Игорь Додон уже знал о положительном итоге договоренностей.

Додон похвастался этим в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova.

"Когда я встречался последний раз с руководством России (в октябре – Ред.), мне сказали: "Игорь-Николаич, мы договоримся", - пересказал Додон переданные ему заверения по поводу газовых договоренностей между Россией и Украиной.

Ранее уже сообщалось об озабоченности Евросоюза в связи с отсутствием договоренностей по транзиту газа через Украину в Европу. В связи с этим Евросоюз выступил посредником на переговорах между украинскими и российскими ответственными предприятиями.

В результате, после длительных консультаций в Берлине и Минске, 20 декабря "Газпром" и "Нафтогаз" достигли принципиальной договоренности о поставках газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе. Предполагается, что сам контракт будет подписан до 1 января.




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