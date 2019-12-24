Евросоюз напрасно беспокоился проблемой газового транзита. Додон знал все заранее ...

(ВИДЕО) Пока Евросоюз был обеспокоен возможным прекращением транзита российского газа через Украину в Европу, Игорь Додон уже знал о положительном итоге договоренностей.

Додон похвастался этим в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova.

"Когда я встречался последний раз с руководством России (в октябре – Ред.), мне сказали: "Игорь-Николаич, мы договоримся", - пересказал Додон переданные ему заверения по поводу газовых договоренностей между Россией и Украиной.

Ранее уже сообщалось об озабоченности Евросоюза в связи с отсутствием договоренностей по транзиту газа через Украину в Европу. В связи с этим Евросоюз выступил посредником на переговорах между украинскими и российскими ответственными предприятиями.

В результате, после длительных консультаций в Берлине и Минске, 20 декабря "Газпром" и "Нафтогаз" достигли принципиальной договоренности о поставках газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе. Предполагается, что сам контракт будет подписан до 1 января.