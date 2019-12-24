Сотрудник фонда Навального насильно отправлен служить в армию ...

Руслан Шаведдинов считался в московском военкомате злостным уклонистом, и после нескольких судебных разбирательств он был отправлен к месту службы – на архипелаг Новая Земля.

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный считает, что Руслана схватили и отправили в армию насильно, и называет это “политически мотивированной расправой”. Он также сообщил, что адвокаты Шаведдинова подали заявление о похищении человека.

Как сообщает BBC, в момент задержания у Шаведдинова был отключен телефон, поэтому с адвокатами он связаться не мог. На связь он вышел через сутки после исчезновения и сообщил, что находится на Новой земле, в воинской части воздушно-космических сил. В своём твиттере Навальный написал, что в России служба в армии превратилась в “разновидность лишения свободы”.

В то же время в сообщении московского военкомата говорится, что Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от прохождения воинской службы. В конце октября по повестке он явился для освидетельствования призывной комиссией, которая признала его годным к военной службы. В тот же день ему была вручена повестка на отправку в военную часть. Шаведдинов оспорил это решение в суде, но 11 ноября Савёловский суд отклонил его административный иск в полном объёме. 17 ноября и 23 ноября апелляцию Шаведдинова рассматривал Московский городской суд, который оставил в силе решение суда первой инстанции. Таким образом повестка на отправку к месту прохождения военной службы вступила в законную силу, сообщает Euronews.

Руслагн Шаведдинов - менеджер по проектам ФБК, ведущий эфиров YouTube-канала Navalny Live, он работал пресс-секретарем предвыборного штаба Навального, когда оппозиционер выдвигал свою кандидатуру в президенты России на выборах 2018 года.