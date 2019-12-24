Румыния отказалась выдавать Турции еще одного педагога ...

Во вторник утром 50-летний Фатих Гурсой был задержан полицией на основании ордера на экстрадицию, выданного властями Анкары, передает Agerpres со ссылкой на пресс-релиз Lumina.

Согласно источникам в полиции, Фатих Гурсой был доставлен в прокуратуру и впоследствии освобожден Апелляционным судом Бухареста. Директор школ Lumina находится в Румынии с 2011 года, ему выдан документ на долгосрочное проживание, действительный до 2022 года.

Ранее, 18 декабря, румынский суд отказал выдать Анкаре молодую учительницу английского языка Бушру Зейнеп Шен. Она приходится дочерью бывшему руководителю сети лицеев “Orizont” в Молдове.

Педагоги молдо-турецкой сети Orizont были задержаны утром 6 сентября 2018 года сотрудниками СИБ по обвинению в угрозе для национальной безопасности и связях с исламистской группировкой. Тогда же, тайно, в нарушении всех процедур, они были экстрадированы в Турцию. Позже учителя, которых власти Турции рассматривают в качестве мятежников, были осуждены к различным тюремным срокам.