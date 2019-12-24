Путин обратился к личности Сталина ...

Президент России Владимир Путин считает, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран.

Об этом Владимир Путин заявил, выступая на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

"Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это", - отметил Путин.

По мнению Путина, правовая база сотрудничества многих европейских государств с нацистской Германией начала создаваться с 1934 года. "И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что делает свои оценки на основании предоставленных ему архивных документов довоенного периода. О работе с этими архивами российский президент сообщал и на встрече с лидерами стран СНГ, где прочел им целую лекцию об истории международных отношений накануне Второй мировой войны, а также в ходе своей итоговой пресс-конференции.