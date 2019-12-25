В Украине начато производство бумаги из опавшей листвы ...

(ВИДЕО) Пробная партия бумаги из опавшей листвы была изготовлена в Житомире.

Автором технологии является студент Валентин Фречк, который выиграл гран-при конкурса изобретателей в США.

Как сообщает украинское издание delo.ua со ссылкой на телеканал ТСН, от изобретения до получения первой промышленной партии прошло два года.

На житомирском предприятии из опавших листьев уже изготовили упаковки для яблок, яиц, трубочки и крышки.

В процессе производства, измельченные и очищенные листья варят в гигантских чанах, после чего полученная масса на конвейере теряет влагу, растягивается и становится или гладкой бумагой, или приобретает нужную форму в соседнем цехе, где из нее делают экологические упаковки для продуктов.

Сырье разогревается всего до 40 градусов, поэтому ни одно вредное вещество не выделяется в воздух.