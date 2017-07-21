Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ' ...

Примария Кишинева отозвала градостроительный сертификат, выданный компании Regata Imobiliare на проектирование многоэтажного бизнес-центра в Центральном парке Кишинева на месте кафе "Гугуцэ".

Соответствующее распоряжение подписал вице-мэр Кишинева Виктор Киронда.

Согласно документу, выданный в декабре 2018 года S.R.L. ,,Regata Imobiliare” градостроительный сертификат был отозван на основании запроса Министерства образования, культуры и исследований от 13 ноября 2019 года.

Разрешение на строительство и приватизацию части Центрального парка структурой лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка было принято судьями Юлией Сырку, Марианной Питик и Виктором Бурдух.

Скандал по поводу строительства в Центральном парке разгорелся осенью 2014 года. Проект изначально принадлежал контролируемой Плахотнюком компанией Finpar Invest, а участок земли площадью 0,2 га выделялся в аренду на 25 лет, без права приватизации. Кроме того, муниципальные власти запретили строительство выше существующего уровня.

Затем, в результате судебных тяжб, контролируемая Плахотнюком компания сначала добилась снятия запрета на многоэтажность стройки, а позже, так же через суд, было отменено решение местных властей о запрете приватизации.

В 2017 году, как это происходит практически на всех операциях компаний Плахотнюка, право собственности на проект строительства было передано якобы нейтральной компании Regata Imobiliare.

На месте кафе "Гугуцэ" компания Плахотнюка намеревалась построить 13-ти этажное здание.