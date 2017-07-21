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Тарифы на транспортировку газа могут быть увеличены в восемь раз

Опубликовано : 26 декабрь 2019 г. 10:58 | Просмотров: 344 | Категория: Страна

С 1 января нового года тарифы на транспортировку природного газа могут вырасти сразу в восемь раз.

С соответствующим запросом обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обратилась администрация компании Moldovatransgaz, мотивируя свою просьбу тем фактом, что транзит  газа через территорию Молдовы в 2020 году будет практически остановлен, передает MoldStreet. Фактически российский концерн “Газпром” отказывается от услуг по транзиту газа через территорию Молдовы, чем наносит удар по предприятию, в котором он является мажоритарным акционером.

По данным Moldovatransgaz планируемый объем транзита составит всего 1,24 млрд кубометров, что в 14 раз меньше, чем в 2018 году и почти в 16 раз меньше, чем в 2017 году.

В пятницу, 27 декабря НАРЭ проведёт открытое заседание, посвящённое рассмотрению проекта по корректировке тарифов на транспортировку газа по территории РМ.


Метки к статье: транспортировка газа, Газпром, Moldovatransgaz, тарифы, НАРЭ

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