Тарифы на транспортировку газа могут быть увеличены в восемь раз ...

С 1 января нового года тарифы на транспортировку природного газа могут вырасти сразу в восемь раз.

С соответствующим запросом обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обратилась администрация компании Moldovatransgaz, мотивируя свою просьбу тем фактом, что транзит газа через территорию Молдовы в 2020 году будет практически остановлен, передает MoldStreet. Фактически российский концерн “Газпром” отказывается от услуг по транзиту газа через территорию Молдовы, чем наносит удар по предприятию, в котором он является мажоритарным акционером.

По данным Moldovatransgaz планируемый объем транзита составит всего 1,24 млрд кубометров, что в 14 раз меньше, чем в 2018 году и почти в 16 раз меньше, чем в 2017 году.

В пятницу, 27 декабря НАРЭ проведёт открытое заседание, посвящённое рассмотрению проекта по корректировке тарифов на транспортировку газа по территории РМ.