Дело об отравлении детей в молдавском лагере в Сергеевке передано в суд ...

Полиция завершила расследование отравления 56 детей и четверых взрослых, дело передано в судебную инстанцию, сообщает dumskaya.net. Следствием установлено, что пищевое отравление было получено после употребления еды, приготовленной на кухне лагеря.

В ночь на 12 июля 2019 года в больницы украинского города Белгород-Днестровский поступили 46 детей с острым пищевым отравлением. Позже их количество достигло 56 человек, а отравление обнаружилось ещё у четырёх взрослых. Все госпитализированные дети приехали из Киевской, Харьковской и Черниговской областей Украины.

Госуниверситет Медицины и Фармации им. Н.Тестемицану распространил пресс-релиз, в котором уточнил, что указанная база отдыха с 2008 года сдана в аренду и находится в управлении украинских местных властей. Соответственно, отмечается в пресс-релизе, Университет не несет ответственности за деятельность этой базы отдыха.