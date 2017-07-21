Додон повезет на 9 мая в Москву почетный президентский караул
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Занимающий должность президента РМ Игорь Додон отправится в Москву для участия в торжествах, приуроченных к 75-летию Победы 9 мая 2020 года.
Помимо традиционной свиты Додон повезёт с собой и почётный караул президента, который примет участие в параде Победы. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС, уточнив, что отправится в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что за минувшие три года расходы президентской администрации увеличились более чем вдвое. На 2020 год на содержание аппарата президента в бюджете предусмотрено 35,3 млн леев.
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