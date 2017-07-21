Стояногло продлил срок проверки в прокуратурах ...

Об этом он сообщил по окончании заседания Высшего совета магистратуры. По его словам, рабочая группа работает над огромными объёмами информации за 2016-2019 годы, поэтому на прошлой неделе было отдано распоряжение о продлении сроков проверок, передает Unimedia.

“Вы услышите много интересного о деятельности прокуроров”, - пообещал Стояногло.

После заключения рабочей группы Генеральная прокуратура проведет пресс-конференцию, объявив результаты расследования.

Александр Стояногло стал Генеральным прокурором Молдовы 29 ноября по итогам проведенного конкурса на замещение должности Генерального прокурора. 9 декабря он распорядился провести комплексную проверку в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью за 2016-2019 годы. Главы подразделений были отстранены от должностей.