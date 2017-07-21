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После запуска российских поездов в Крым открыто уголовное дело

Опубликовано : 26 декабрь 2019 г. 14:45 | Просмотров: 451 | Категория: Мир

25 декабря прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины российской компанией “Гранд-Экспресс”.

“В ходе досудебного расследования будет предоставлена правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права”, - цитирует сообщение прокуратуры издание Интерфакс-Украина.

В то же время Министерство инфраструктуры Украины выступило с осуждением запуска поезда из России в аннексированный Крым по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Глава министерства Владислав Криклий сообщил на своей странице в соцсети, что Украина “будет бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора”.


Метки к статье: Крым, аннексия, железнодорожное сообщение, мост, Керченский пролив, прокуратура, уголовное дело

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