После запуска российских поездов в Крым открыто уголовное дело ...

“В ходе досудебного расследования будет предоставлена правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права”, - цитирует сообщение прокуратуры издание Интерфакс-Украина.

В то же время Министерство инфраструктуры Украины выступило с осуждением запуска поезда из России в аннексированный Крым по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Глава министерства Владислав Криклий сообщил на своей странице в соцсети, что Украина “будет бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора”.