В Румынии мужчина погиб от взрыва петарды во рту ...

Как сообщает издание Adevarul, 40-летний мужчина поджег удерживаемую во рту петарду. В результате, он получил смертельные ранения.

Подъехавший экипаж спасателей SMURD безуспешно пытался спасти жизнь пострадавшему.

По информации, предоставленной медикам, мужчина удерживал во рту подожженную петарду, которая при взрыве нанесла ему смертельное увечье.