В Румынии мужчина погиб от взрыва петарды во рту
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Трагический случай произошел вечером 25 декабря вблизи Ясс, в селе Берчешть.
Как сообщает издание Adevarul, 40-летний мужчина поджег удерживаемую во рту петарду. В результате, он получил смертельные ранения.
Подъехавший экипаж спасателей SMURD безуспешно пытался спасти жизнь пострадавшему.
По информации, предоставленной медикам, мужчина удерживал во рту подожженную петарду, которая при взрыве нанесла ему смертельное увечье.
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