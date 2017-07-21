Скандал в российском шоу-бизе: Пугачева потребовала бойкота Бузовой ...

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступила против участия Ольги Бузовой в традиционном "Голубом огоньке", мотивируя это непристойным поведением телеведущей.

По сообщениям российских СМИ, Пугачева попросила продюсера Игоря Крутого удостовериться в том, что телеведущая и блогер Ольга Бузова не будет принимать участия в съемках "Голубого огонька" в этом году.

Старейшая артистка советской и российской эстрады считает, что Новый год - это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами".

В то же время, официальных сообщений о том, приглашали Бузову на новогодний "Голубой огонек" или нет не поступало.