Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье ...

Об этом говорится в распространенном пресс-службой Херсонского горсовета заявлении херсонского городского головы Владимира Миколаенко, которое стало ответом на слова президента России Владимира Путина.

Как сообщает издание Gordon, городской голова (мэр) Херсона Владимир Миколаенко и 33 депутата горсовета 26 декабря ответили на заявление президента России Владимира Путина, который утверждал, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории", и причислил к таким регионам "все Причерноморье".

"Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей: не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных. Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его приспешникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству", – говорится в заявлении.

Он добавил, что украинское Причерноморье далеко от "московских болот".

"Трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", – подытожил мэр Херсона.

Ранее уже сообщалось, что в ходе своей итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в период создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения". "Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", – сказал Путин.