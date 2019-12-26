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Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу

Опубликовано : 27 декабрь 2019 г. 10:24 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

С 1 января 2020 года взаимные претензии между Украиной и Россией по газу будут обнулены, а арест на имущество – снят в счёт решений по судебным искам о транзите.

О достижении соответствующей договорённости сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Он уточнил, что каких-либо изменений в транзитное соглашение между корпорациями «Нафтогаз» и «Газпром» вносить не планируется. Также, по его словам, в 2020 году буду забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа. В период с 2021 по 2024 года - по 40 млрд кубов при условии конкурентного тарифа, передает РБК-Украина.

Договор о газовом сотрудничестве, подписанный Украиной и Россией 20 декабря, предполагает, что "Газпром" соглашается выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.


Метки к статье: Украина, Россия, транзит газа, претензии, договор

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