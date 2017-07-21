show_banner('300x250'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 36
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:26  

Додон расплатился тушенкой с журналистами 'за сотрудничество'

13:08  

Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки

11:56  

В Турции вернули доступ к Википедии

11:03  

Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях

10:24  

Украина и Россия больше не имеют друг к другу претензий по газу

08:27  

Мэр Херсона ответил на слова Путина об 'исконно русском' Причерноморье
все новости

Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях

Опубликовано : 27 декабрь 2019 г. 11:03 | Просмотров: 303 | Категория: Кишинев

На заседании в четверг муниципальный бюджет Кишинёва был принят сразу в двух чтениях голосами 40 советников из 51.

Доходы в городской бюджет составят 4,6 млрд леев, из них 2,4 млрд – поступления из государственного бюджета. Дефицит составит 300 млн леев. Основные статьи расходов – транспорт, дороги и ЖКХ, в эти сектора планируется направить 1,3 млрд леев.

За утверждение бюджета проголосовали единогласно все присутствовавшие на заседании советники, кроме фракции Либеральной партии, которая демонстративно покинула зал, выразив несогласие с проектом бюджета.

Ранее сообщалось, что представители ЛП обвиняли фракцию ПСРМ в подкупе мунсоветников ради получения большинства голосов для утверждения бюджета Кишинёва на 2020 год.


Метки к статье: Муниципальный совет, муниципальный бюджет, утверждение

Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КИШИНЕВ
Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях

Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях ...

Просмотров: 309
Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе

Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ' ...

Просмотров: 676
Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни

Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни ...

Просмотров: 996
В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу ...

Просмотров: 789
Партия Плахотнюка освобождает захваченный участок в центре Кишинева

Партия Плахотнюка освобождает захваченный участок в центре Кишинева ...

Просмотров: 12607
Партия Додона обвинена в подкупе муниципальных советников

Партия Додона обвинена в подкупе муниципальных советников ...

Просмотров: 1759
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16954
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43921
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41215
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18917
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 77543
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 64058
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44140
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 37663
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 32361
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 28962
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28362
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27457
ВЛАСТЬ
Додон расплатился тушенкой с журналистами

Додон расплатился тушенкой с журналистами 'за сотрудничество'

26.12.2019  Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка
26.12.2019  Стояногло продлил срок проверки в прокуратурах
26.12.2019  Додон повезет на 9 мая в Москву почетный президентский караул
ЛЮДИ
В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

19.12.2019  Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел
11.12.2019  Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия
12.12.2019  Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (236)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker
show_banner('728x90'); //размер баннера ?>