Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях ...

На заседании в четверг муниципальный бюджет Кишинёва был принят сразу в двух чтениях голосами 40 советников из 51.

Доходы в городской бюджет составят 4,6 млрд леев, из них 2,4 млрд – поступления из государственного бюджета. Дефицит составит 300 млн леев. Основные статьи расходов – транспорт, дороги и ЖКХ, в эти сектора планируется направить 1,3 млрд леев.

За утверждение бюджета проголосовали единогласно все присутствовавшие на заседании советники, кроме фракции Либеральной партии, которая демонстративно покинула зал, выразив несогласие с проектом бюджета.

Ранее сообщалось, что представители ЛП обвиняли фракцию ПСРМ в подкупе мунсоветников ради получения большинства голосов для утверждения бюджета Кишинёва на 2020 год.