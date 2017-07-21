Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях
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На заседании в четверг муниципальный бюджет Кишинёва был принят сразу в двух чтениях голосами 40 советников из 51.
Доходы в городской бюджет составят 4,6 млрд леев, из них 2,4 млрд – поступления из государственного бюджета. Дефицит составит 300 млн леев. Основные статьи расходов – транспорт, дороги и ЖКХ, в эти сектора планируется направить 1,3 млрд леев.
За утверждение бюджета проголосовали единогласно все присутствовавшие на заседании советники, кроме фракции Либеральной партии, которая демонстративно покинула зал, выразив несогласие с проектом бюджета.
Ранее сообщалось, что представители ЛП обвиняли фракцию ПСРМ в подкупе мунсоветников ради получения большинства голосов для утверждения бюджета Кишинёва на 2020 год.
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