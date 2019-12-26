В Турции вернули доступ к Википедии ...

Блокировка доступа к онлайн-энциклопедии в 2017 году была признана незаконной.

Соответствующее решение принял Конституционный суд Турции. Согласно вердикту, ограничение доступа пользователей к Википедии нарушает права турецких граждан на свободу слова, прописанную в Основном законе страны, пишет The New York Times.

Доступ к популярной онлайн-энциклопедии Wikipedia был заблокирован по распоряжению турецких властей в апреле 2017 года, сразу после референдума, по результатам которого президент Эрдоган получил расширенные исполнительные полномочия. Поводом для блокировки стал отказ сайта удалить контент, по мнению Анкары, очерняющий имидж Турции на международной арене. Речь в статьях, в частности, шла о предполагаемых связях турецких властей с террористами и сирийскими боевиками.