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Транспортники добились значительного повышения тарифов на междугородние перевозки

Опубликовано : 27 декабрь 2019 г. 13:08 | Просмотров: 395 | Категория: Страна

Для базового уровня комфорта цена составит 60 банов за километр, для повышенного – 70 банов (при прежних 48 банах).

Повышение вступит в силу 1 января 2020 года. Соответствующий указ был утверждён Министерством экономики после переговоров с представителями транспортных компаний, передает Unimedia.

с 1 февраля по 1 октября 2020 года все транспортные средства пройдут классификацию по категории комфорта. Таким образом, автобусам и микроавтобусам будут присвоены категории комфорта после проведения испытаний на станциях технического осмотра, утвержденных ANTA. Критерии будут различаться в зависимости от внешнего и внутреннего состояния транспортных средств, чистоты, расстояния между сиденьями, обивки, состояния сидений и других. Информация о присвоенной категории будет размещена на лобовом стекле транспортного средства.

По данным министерства, введенные категории комфорта соответствуют европейским стандартам.

11 декабря частные транспортные организации провели в центре Кишинёва протестную акцию, требуя повышения тарифов на междугородние пассажироперевозки. Более чем на 1000 маршрутах была прекращена деятельность, а несколько сотен микроавтобусов заполнили центральную площадь Кишинева. Протестующие заявили, то продолжат забастовки, если правительство не пойдёт им на встречу.


Метки к статье: повышение тарифов, междугородние перевозки, транспортники, правительство, Министерство экономики

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