Додон расплатился тушенкой с журналистами 'за сотрудничество' ...

(ВИДЕО) Журналисты, в том числе и оппозиционных изданий, приняли участие в организованном занимающим должность президента Игорем Додоном закрытом мероприятии "сотрудничающих".

В качестве вознаграждения, Додон вручил каждому из присутствовавших около 60-ти редакторов изданий "продуктовый набор", в который входит: банка тушенки, бутылка вина, бутылка вишневой настойки, коробка конфет, "флэшка" на 16 Gb, ежедневник и именной календарь с Додоном.

Сам Додон объяснил в эфире телеканала N4, что прошедшее 24 декабря в здании Администрации президента мероприятие было "неформальной встречей" с теми, с кем он "сотрудничает".

"Была неформальная беседа, на которую были приглашены 55-60 главных редакторов. Была неофициальная встреча, и мы решали, кого приглашать. Мы не пригласили представителей всех изданий из Молдовы, их сотни. Мы пригласили самые важные, с которыми сотрудничаем", - заявил Додон.

Известно, что приглашение и "продуктовый набор" приняли и считающие себя оппозиционными и корректными издания и телеканалы.

Как сообщил агентству OMEGA один из участников мероприятия "сотрудничающих", когда один из них увидел банку тушенки, задал Додону вопрос: "А где гречка?". На что получил от хозяина мероприятия ответ: "Гречку возьмете у Шора!". "Все дружно посмеялись", - добавил собеседник агентства.

Ранее большинство участников мероприятия "сотрудничающих" вполне справедливо критиковали избирателей, принимавших продуктовые наборы, дрова, кашу с тушенкой от политиков.