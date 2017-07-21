Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo` ...

Решение было принято после визита мэра на предприятие. Деятельность прежнего руководителя Марчела Застынчану вызывала множество нареканий со стороны сотрудников. В частности, люди пожаловались мэру Иону Чебану на неоплату премий и сверхурочных и нехватку оборудования. Помимо этого под руководством Застынчану предприятие допускало нарушения в организации публичных конкурсов на закупку материалов, что стало причиной задержки выполнения работ и привело к оспариванию тендерных процедур, сообщает сайт примарии.