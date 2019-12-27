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Власти приняли очередное решение в ущерб потребителям газа

Опубликовано : 27 декабрь 2019 г. 21:10 | Просмотров: 627 | Категория: Власть

Национальное агентство по регулированию в энергетике увеличило почти в восемь раз тариф на транспортировку природного газа дочерней компанией "Молдовагаз" – Moldovatransgaz SRL.

Принятое в пятницу решение почти соответствует требованию Moldovatransgaz, сославшегося на планируемые убытки из-за сокращения объема импортируемого российского газа.

Если до сих пор тариф на транспортировку газа этим предприятием составлял 32,32 лея за тысячу кубометров, то теперь он составит 251,67 лея (Moldovatransgaz требовал 276 леев за тысячу куб.м - Ред.).

Ранее уже сообщалось, что готовя требование о беспрецедентном повышении тарифа на транспортировку газ, Moldovatransgaz подсчитал, что планируемый объем транзита составит всего 1,24 млрд кубометров, что в 14 раз меньше, чем в 2018 году и почти в 16 раз меньше, чем в 2017 году.

В то же время, власти предпочитают умалчивать, что на этом предприятии в октябре этого года правительством были вскрыты преступные схемы. Как заявил тогдашний министр экономики Вадим Брынзан, высокопоставленные сотрудники Moldovatransgaz обвинялись в уклонении от налогов, махинациях со страхованием и снятием показаний счетчиков. Впоследствии, 8 ноября, прокуратура провела обыски в филиалах предприятия по всей стране. Результаты уголовного дела и обысков скрываются от общественности.

Несмотря на то, что повышение почти в 8 раз тарифа на транспортировку газа не может не повлиять на тариф для конечного потребителя, власти уверяют в том, что тариф на природный газ для потребителей повышен не будет.

Единственным акционером Moldovatransgaz SRL является молдо-российское АО "Молдовагаз".


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