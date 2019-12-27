МИД России спровоцировал международный скандал с Чехией ...

Один из наиболее лояльных Владимиру Путину лидеров стран Евросоюза – президент Чехии Милош Земан назвал "абсолютной наглостью" недавнее заявление МИД России по поводу советского вооруженного вторжения в Чехословакию в августе 1968 года.

Президента Чехии возмутила реакция российского МИДа на принятый Прагой закон о признании 21 августа "Днем памяти жертв вторжения 1968 года". Земан, согласившийся ранее принять участие в Параде Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил о возможном отказе от приглашения Путина приехать на Парад.

В интервью изданию Parlamentnilisty Милош Земан заявил, что может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

"Некоторое время назад, я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда. Или – поехать, но предложить им уже перевернуть эту страницу истории", - сказал президент Чехии.

Заявление МИД России, на которое ссылается президент Чехии, было принято после того, как в начале декабря парламент Чехии принял закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора". МИД России выразил сожаление по этому поводу, посчитав ,что этот закон "противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве".

"Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - говорится в заявлении МИД России.

В ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска пяти стран Варшавского Договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши). Операция, получившая кодовое название "Дунай", преследовала цель прекратить происходивший в ЧССР процесс реформ, инициированных первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии Александром Дубчеком – "Пражскую весну".

В Праге протестующие пытались помешать движению войск. В ходе операции с обеих сторон погибли 216 человек (в основном небоевые потери), ранения получили более 500 граждан Чехословакии (большинство из них мирные жители). Советские войска оставались в Чехословакии до 1991 года.