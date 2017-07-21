В Украине объявлен национальный траур в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 9 января днем ​​траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 11 граждан Украины.

Как сообщается в пресс-релизе Офиса президента Украины, Зеленский подписал соответствующий указ по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании, которое прошло в ночь на 9 января.

Зеленский записал видеообращение, в котором выразил соболезнования родственникам погибшим, заверив их в помощи и поддержке со стороны государства.

Президент Украины призвал международное сообщество, особенно Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737", - заявил Владимир Зеленский.

Он объявил, что до выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Также в Украине будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов украинских авиакомпаний.

Украинский лидер попросил всех "воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий".

"Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", - добавил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее уже сообщалось, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Из них, 82 были гражданами Ирана. 63 пассажира – граждане Канады, 2 пассажира и 9 членов экипажа – украинцы, 10 пассажиров – граждане Швеции, 4 - граждане Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.