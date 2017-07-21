Открытый Путиным и Эрдоганом газопровод в обход Молдовы назван политическим проектом без экономического смысла ...

Украинский газотранспортный оператор отреагировал на запуск в Стамбуле газопровода "Турецкий поток", который доставляет газ из России в Турцию и Болгарию в обход Украины, Молдовы и Румынии.

Глава Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что в 2020 году из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину (Соответственно и через Молдову – Ред.) составит около 15 млрд кубометров.

Он расценил пафосно запущенный "Турецкий поток" "проектом без экономического смысла, но с большой политической составляющей".

"К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3", - написал в соцсетях руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Ранее уже сообщалось, что с 1 января 2020 года доход Молдовы от платы за транзит, напрямую влияющей на тариф для конечного потребителя, сократился почти в десять раз после того, как газ начал поступать в Болгарию и Турцию через "Турецкий поток", в обход Молдовы.

Болгарская газовая компания "Булгаргаз" уже сообщила, что с 1 января Болгария начала принимать российский газ через трубопровод "Турецкий поток". В год в Болгарию будет поставлено напрямую, минуя Украину, Молдову и Румынию, около 3 миллиардов куб.м газа.

Убытки газотранспортной системы Румынии только на этом этапе составили 35 миллионов евро.

Дочерняя компания "Газпрома" – молдо-российкое АО "Молдовагаз" пока не сообщало о своих потерях за счет недополучения транспортируемого объема транзитного газа. Более того, компания скрывает и реальные объемы получаемого и транспортируемого по территории Молдовы российского природного газа.