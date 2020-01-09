Додон присвоил себе заслуги по свержению Плахотнюка

Об этом Додон, ранее неоднократно уличенный в прямом сотрудничестве с олигархом Владимиром Плахотнюком, заявил в интервью изданию "Трибуна".

"Правдой является то, что палец на кнопку политических изменений нажал непосредственно я. Те, кто был в оппозиции, знают очень хорошо, что без моего решения, сегодня Плахотнюк контролировал бы и дальше всю страну", - похвастался Додон.

В этой связи он напомнил, что партии PAS и Платформа DA "после февральских выборов готовились к долгому периоду оппозиции, а принятое мною и ПСРМ решение изменило всё, привело их к власти, когда они уже и не смели себе представить это".

В то же время известно, что 7 июня 2019 года, накануне утверждения правительства Майи Санду, Додон вел переговоры с олигархом Владимиром Плахотнюком о будущей коалиции с ДПМ. В ходе этих же переговоров Додон выпрашивал у Плахотнюка финансирование своей Партии социалистов, признав, что до сих пор она финансировалась из Кремля.

Кроме того, известно, что боясь мести Плахотнюка, Додон скрывался несколько суток на территории посольства Российской Федерации в Кишинёве.