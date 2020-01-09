Додон признался в сотрудничестве с партией Плахотнюка 'из прагматизма'

Занимающий должность президента Игорь Додон считает, что Демпартия уже реформируется изнутри, а совместное участие во власти с ней объясняется "политическим прагматизмом".

Об этом Додон заявил в интервью изданию "Трибуна", комментируя совместное правление с Демпартией.

В этой связи он считает, что совместная с Парией социалистов деятельность во власти принесет выгоду и пользу находившейся до июня 2019 года партии Плахотнюка.

"Я рассматриваю это парламентское сотрудничество между ПСРМ и ДПМ исключительно свозь призму политического прагматизма и цели, которую преследуют обе партии, - поддержать правительство, которое сделает хорошие дела для людей, что может принести политический успех обеим партиям", - расценил Додон перспективы сотрудничества с Демпартией.

Развивая эту тему, Додон уточнил, что сотрудничества "по технической формуле" с Демпартией "может быть даже более эффективным, чем политическое" и продлится еще три года.

"Я не исключаю, что, если ДПМ хорошо завершит процесс своего реформирования, события будут развиваться и в политической сфере путем обеспечения стабильного правительства до очередных парламентских выборов 2023 года", - заявил Додон.

Действующее правительсвто во главе с бывшим министром в правительстве Демпартии Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 г. голосами депутатов от Партии социалистов и Демпартии.

Ранее Игорь Додон был неоднократно уличен в сотрудничестве с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка. Одни из самых известных результатов их совместной деятельности являются: утверждение смешанной избирательной системы, содействие в утверждении в должности Генпрокурора Эдуарда Харунжена, совместный раздел должностей в НАРЭ, посольствах и "Молдовагаз", утверждение мошеннической схемы по получению гражданства за инвестиции, строительство комплекса "Арена-Кишинэу" и др.