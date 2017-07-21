США готовы к переговорам с Ираном

Соединённые Штаты Америки готовы начать переговоры с Ираном для снижения напряжённости в регионе "без предварительных условий".

Об этом говорится в письме посла США в ООН Келли Крафт, направленном в Совет Безопасности ООН.

Как сообщает Би-би-си, Келли Крафт указала, что США "готовы начать серьезные переговоры с Ираном без предварительных условий для предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

В то же время, посол США заявила, что решение убить иранского генерала Касема Сулеймани было оправданным в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая требует от государств «немедленно сообщать» Совету безопасности о любых мерах, принятых во время реализации права на самооборону. Примечательно, что Иран также сослался на статью 51 Устава, оправдывая ракетные нападения на базы, где расквартированы войска США.

Келли Крафт добавила в своем обращении в Совбез ООН, что США предпримут дополнительные действия на Ближнем Востоке "при необходимости" для защиты своего персонала и своих интересов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетной атаки на Международный аэропорт Багдада был убит командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани.