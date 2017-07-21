Сомнительный владелец Кишиневского аэропорта пригрозил международными исками

Ставший в результате очередной аферы бенефициаром компании, контролирующей Кишиневский Международный аэропорт, Андрей Гончаренко опубликовал свои "уточнения" "в связи с появившимися спекуляционными заявлениями в СМИ".

В первую очередь, Гончаренко сообщил, что "появившаяся в последнее время в СМИ Республики Молдова информация о том, что у меня есть проблемы с правосудием в Российской Федерации, не имеет под собой никаких оснований", в связи с чем он отметил, что в настоящее время находится в Москве.

По поводу инвестиций в деятельность Кишиневского аэропорта он отметил, что они "будут сделаны только при благоприятном инвестиционном климате и при содействии правительства Республики Молдова".

В этой связи он заявил, что намерен в начале весны этого года "взяться за преобразование Международного Аэропорта Кишинэу в важный международный авиа-хаб в регионе", обещая создать "несколько тысяч рабочих мест для граждан Молдовы".

В то же время, Гончаренко видит в заявлениях официальных лиц "нападки", что вызывает у него "обоснованное опасение в безопасности любых инвестиций российских граждан в Республике".

Гончаренко пригрозил должностным лицам юридическими последствиями и международными судами.

"Я обладаю достаточными средствами для привлечения и оплаты работы ведущих мировых юридических компаний. У меня не возникает сомнений в легитимности соглашения [молдо-российского о поощрении и взаимной защите капиталовложений] и наличии серьезных юридических аргументов для судебного разбирательства на мировой арене", - пригрозил Гончаренко, рассчитывающий в то же время на "диалог с официальными лицами Республики для реализации этого амбициозного инвестиционного проекта".

Имя Андрея Гончаренко получило широкую известность в Молдове после того, как задействованный в афере представитель семьи Ротшильдов Нат Ротшильд объявил о том, что 22 декабря 2019 г. он отказался от приобретения 95% доли кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd.

Сам Нат Ротшильд объявился в августе того же года, сообщив, что им были проведены переговоры с правительством, а 19 августа его компания приобрела 95% компании концессионера (кипрского офшора Komaksavia Airport Invest Ltd) Кишиневского международного аэропорта.

Кишиневский международный аэропорт в результате сомнительной сделки с участием государства был сдан в концессию на 49 лет в 2013 г. По результатам проведенного тогда конкурса победили две российские компании – "Хабаровский аэропорт" и "Коломенский завод", создавшие компанию Avia Invest для управления аэропортом. За несколько лет у Avia Invest несколько раз менялся собственник. Среди них была и связанная с основным обвиняемым в краже миллиарда долларов Иланом Шором офшорная компания. В конце августа 2019, компания NR Investments Ltd, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, сообщила о завершении покупки кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest. С 22 декабря 2019 года владельцем этой компании является некий Андрей Гончаренко.