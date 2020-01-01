Додона в очередной раз уличили во лжи

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон занимает лидирующие позиции среди персонажей в политике, которые с легкостью могут пересмотреть даже свои недавние обещания.

Как сообщает телеканал BTV, последнее заявление Додона о готовности править вместе с Демпартией до 2023 года, прямо противоположны его же публичному заявлению, сделанному всего лишь два месяца назад.

В ноябре 2019 года, Додон убеждал всех в эфире телеканала RTR-Moldova, что "в этом составе парламента возможна только одна коалиция: между социалистами и Блоком ACUM". "Если не будет этой коалиции, то другой коалиции социалисты создавать не будут. Это принципиальная позиция", - принципиально заявлял Додон еще два месяца назад.