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Додона в очередной раз уличили во лжи

Опубликовано : 09 январь 2020 г. 22:22 | Просмотров: 2 979 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон занимает лидирующие позиции среди персонажей в политике, которые с легкостью могут пересмотреть даже свои недавние обещания.

Как сообщает телеканал BTV, последнее заявление Додона о готовности править вместе с Демпартией до 2023 года, прямо противоположны его же публичному заявлению, сделанному всего лишь два месяца назад.

В ноябре 2019 года, Додон убеждал всех в эфире телеканала RTR-Moldova, что "в этом составе парламента возможна только одна коалиция: между социалистами и Блоком ACUM". "Если не будет этой коалиции, то другой коалиции социалисты создавать не будут. Это принципиальная позиция", - принципиально заявлял Додон еще два месяца назад.