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Премьер-министр Канады заявил о попадании ракеты в украинский Боинг

Опубликовано : 09 январь 2020 г. 22:59 | Просмотров: 935 | Категория: Мир

По информации, которой обладают канадские власти, украинский лайнер Boeing был случайно сбит над Тегераном иранской ракетой.

Как сообщает издание "Украинская правда", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные из разных источников, включая наших союзников и наших собственных разведчиков. Улики доказывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". И это вполне могло быть случайностью", — заявил глава правительства Канады.

Канадский премьер отметил, что полученная информация подтверждает необходимость тщательного расследования этого дела.

Украинский Boeing-737, выполнявший рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших — 63 гражданина Канады.


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