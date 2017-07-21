Премьер-министр Канады заявил о попадании ракеты в украинский Боинг ...

По информации, которой обладают канадские власти, украинский лайнер Boeing был случайно сбит над Тегераном иранской ракетой.

Как сообщает издание "Украинская правда", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные из разных источников, включая наших союзников и наших собственных разведчиков. Улики доказывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". И это вполне могло быть случайностью", — заявил глава правительства Канады.

Канадский премьер отметил, что полученная информация подтверждает необходимость тщательного расследования этого дела.

Украинский Boeing-737, выполнявший рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших — 63 гражданина Канады.