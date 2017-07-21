Майя Санду не намерена бойкотировать президентские выборы ...

Лидер партии PAS Майя Санду готова повторно участвовать в выборах президента по незаконно введенной в 2016 году системе выборов.

Об этом Санду дала понять в ходе проведенной в четверг пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, будет ли она баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут осенью, Майя Санду ответила, что "решение должно быть принято в партии", дав утвердительный ответ относительно участия в этих выборах представителя ее партии. "Мы примем правильное решение в нужное время. Баллотироваться должен человек с самыми высокими шансами", - заявила Санду.

Ранее в экспертном сообществе было высказано мнение о необходимости бойкота прямых президентских выборов, введенных в 2016 году с нарушением Конституции "под Додона". 4 марта 2016 года, Конституционный суд принял незаконное решение, изменив Конституцию в части организации выборов президента, отменив самовольным решением конституционную реформу 2000 года. Это решение было принято, несмотря на то, что Конституция может быть изменена лишь в ходе референдума, либо решением конституционного большинства депутатов в парламенте.

По мнению экспертов, осенью 2016 года тогдашняя оппозиция проявила непринципиальную позицию, согласившись с неконституционным изменением Конституции и приняв участие в так называемых президентских выборах.