Георгий Петик обвинил ряд своих коллег по Блоку ACUM в предательстве ...

Бывший офицер-пограничник Георгий Петик, осужденный по сфабрикованному обвинению после того, как предал гласности факты контрабанды через границу Евросоюза с участием бывшего руководства МВД во главе с Александром Жизданом, публично к депутатам Блока ACUM.

Находившийся длительное время в тюрьме по вымышленному обвинению, пишет о том, что ещё 1 ноября 2019 года отправил депутатам ACUM сообщение с просьбой выполнить условия Декларации ПАСЕ о реабилитации в правах политических заключённых, одним из которых является и он сам.

Он возмущён тем, что несмотря на то, что большинство депутатов прочитало эти сообщения, никакой реакции не последовало.

Кроме того, Петик отмечает, что в его уголовных делах, открытых по целому ряду вымышленных мотивов, начали происходить "странные вещи". "Недавно, по одному из них, открытому в Тараклии, случилось "чудо". Несколько лиц от Блока ACUM отстранились от меня и других политических заключенных, будто мы боролись не за демократию, свободу и т.д., некоторые готовятся к президентским выборам, и у них пропал интерес. Я же не отойду от вас, потому что по сравнению с вами, я не оторвался от земли", - написал бывший офицер-пограничник.

В этой связи Георгий Петик процитировал одного из представителей Блока, который заявил, что "У нас нет больше политических заключенных".

"Конечно, в парламенте их нет. Сегодня вы оставили меня бороться один на один с криминальным правосудием и криминальной прокуратурой, чтобы я утонул в этих всех судебных процессах. Кстати, в Оргееве близится один из них, и я убежден, что некоторые из вас будут радоваться, если и юстиция Додона отправит меня за решетку. Я ничего просить больше не буду. Будьте спокойны. Лишь одно прошу: настаивайте на выполнении Декларации Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 19 июня и 3 октября", – написал Петик в соцсетях, приведя принятый в ПАСЕ документ, в котором было потребовано восстановить в правах всех политически преследуемых лиц в Молдове.

Ранее уже сообщалось, что Георгий Петик был задержан 12 октября 2018 года полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой "жертва" сообщила об якобы имевшем место "15 минут назад" изнасиловании. Тогда же, полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Позже, несмотря на абсурдность обвинений и "доказательной базы", Петик был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Также ему инкриминируется обвинение в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, которое якобы имело место в 2004 году. 19 июля 2019 года Апелляционная палата приняла решение отправить дело на пересмотр, а Георгия Петика выпустить на свободу с ограничением на выезд за рубеж.