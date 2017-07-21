Иран отвергает версию об обстреле украинского Боинга ...

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг обвинения в том, что украинский "Боинг" мог быть сбит иранской ракетой.

Как сообщает Би-би-си, это заявление было сделано после того, как накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что причиной крушения самолета стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".

"Существует полная координация между нашими системами ПВО и гражданской авиации. Сотрудники гражданской авиации и систем противовоздушной обороны сидят рядом, так что такая вещь [ракетный удар по самолету] абсолютно невозможна", - заявил Абедзаде в эфире иранского телевидения.

"Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала. Самолет более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться. Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны были спасти самолет", - добавил он.

Представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар также заявил, что Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" потерпевшего крушение самолета у России, Украины, Франции и Канады. По его словам, расследование авиакатастрофы может занять один-два года.

Пассажирский "Боинг-737-800" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, упал и разбился через несколько минут после вылета из аэропорта имени имама Хомейни в среду 8 января. Погибли все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа.