Арестован отстраненный глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией ...

Один из самых одиозных и приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку прокуроров, возглавлявший Прокуратуру по борьбе с коррупцией Виорел Морарь был взят под стражу.

Как сообщает издание Ziarul de Gardă, Морарь был задержан на 72 часа.

Решение о помещении Мораря в изолятор временного содержания было принято по завершении комплексной проверки в возглавляемой Морарем Прокуратуре.

Как сообщил изданию пресс-секретарь Генеральной прокуратуры, Морарь был задержан за "превышение служебных полномочий" и "фальсификацию публичных заявлений".

Более месяца назад, он был отстранен от должности на период комплексной проверки.

Генеральная прокуратура пока не предоставила деталей по поводу задержания Мораря.