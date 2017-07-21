Арестован отстраненный глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией
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Один из самых одиозных и приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку прокуроров, возглавлявший Прокуратуру по борьбе с коррупцией Виорел Морарь был взят под стражу.
Как сообщает издание Ziarul de Gardă, Морарь был задержан на 72 часа.
Решение о помещении Мораря в изолятор временного содержания было принято по завершении комплексной проверки в возглавляемой Морарем Прокуратуре.
Как сообщил изданию пресс-секретарь Генеральной прокуратуры, Морарь был задержан за "превышение служебных полномочий" и "фальсификацию публичных заявлений".
Более месяца назад, он был отстранен от должности на период комплексной проверки.
Генеральная прокуратура пока не предоставила деталей по поводу задержания Мораря.
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