Власти Румынии планируют досрочные парламентские выборы

"Заявляю очень четко, что я и президент Клаус Йоханнис решили, что для Румынии лучше провести досрочные выборы. На референдуме, на выборах в Европарламент и на президентских выборах, румыны ясно показали, что не желают больше видеть Социал-демократическую партию у власти", - заявил премьер-министр Румынии по итогам встречи с президентом.

В то же время, он предпочел "не вступать в тактические дискуссии" относительно методов провоцирования досрочных выборов, уточнив, что "есть два решения для запуска процедуры, в зависимости от эволюции событий мы выберем одно из двух решений".

Согласно Конституции Румынии, досрочные парламентские выборы могут быть объявлены президентом.