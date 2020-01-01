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Власти Румынии планируют досрочные парламентские выборы

Опубликовано : 10 январь 2020 г. 20:08 | Просмотров: 485 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Решение о необходимости проведения досрочных выборов парламента Румынии сообщил в пятницу премьер-министр Людовик Орбан после многочасовой встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Заявляю очень четко, что я и президент Клаус Йоханнис решили, что для Румынии лучше провести досрочные выборы. На референдуме, на выборах в Европарламент и на президентских выборах, румыны ясно показали, что не желают больше видеть Социал-демократическую партию у власти", - заявил премьер-министр Румынии по итогам встречи с президентом.

В то же время, он предпочел "не вступать в тактические дискуссии" относительно методов провоцирования досрочных выборов, уточнив, что "есть два решения для запуска процедуры, в зависимости от эволюции событий мы выберем одно из двух решений".

Согласно Конституции Румынии, досрочные парламентские выборы могут быть объявлены президентом.