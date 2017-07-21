Иран признал, что по ошибке сбил украинский Боинг ...

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Как сообщает иранское агентство IRNA, в заявлении генштаба ВС Ирана отметили, что во время авиакатастрофы, которая произошла через несколько часов после ракетных ударов в связи с возможным ответом США на ракетные удары страны по американским базам в Ираке в среду значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении генштаба ВС.

В заявлении отмечается, что самолет во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект.

С заявлением вышел и президент Ирана Хасан Роухани, распорядившись принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. "Виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности", - заявил президент Ирана в субботу.

"К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы", - отмечается в заявлении президента Ирана.

По его словам, МИД Ирана предпримет необходимые меры для возвращения тел погибших их семьям.

До этого дня, Иран категорически отвергал предположения о возможном обстреле пассажирского Боинга.

Ранее президент США Дональд Трамп, премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон заявили со ссылкой на полученные разведданные, что самолет был сбит иранской системой ПВО.

Пассажирский "Боинг-737-800" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, упал и разбился через несколько минут после вылета из аэропорта имени имама Хомейни в среду 8 января. Погибли все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа. Из общего числа погибших, 82 были гражданами Ирана. 63 пассажира – граждане Канады, 2 пассажира и 9 членов экипажа – украинцы, 10 пассажиров – граждане Швеции, 4 - граждане Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.