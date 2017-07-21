На автозаправках подорожало топливо
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Как и ранее, повышение цены на топливо произошло одновременно на всех АЗС, которые принадлежат разным топливным компаниям.
В среднем цена на бензин и дизельное топливо выросла на 40-50 банов, а на сжиженный газ примерно на 70 бань. В результате, литр самого популярного бензина А-95 стоит от 18,44 до 18,70. Цена на дизтопливо выросла до 16,34 - 16,37 леевю Газ, максимальная цена которого ранее была 9,25 за литр, теперь продается по 9,84 – 10,00 за литр.
Несмотря на очевидный факт картельного сговора на рынке нефтепродуктов, власти никак не реагируют на это грубое нарушение.
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