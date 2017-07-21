show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 50
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 12:51  

Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка

Сегодня, 10:31  

Зафиксирован рост тяжких преступлений

Сегодня, 10:08  

На автозаправках подорожало топливо

Сегодня, 09:07  

Иран признал, что по ошибке сбил украинский Боинг

Вчера, 20:08  

Власти Румынии планируют досрочные парламентские выборы

Вчера, 18:26  

Арестован отстраненный глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией
все новости

На автозаправках подорожало топливо

Опубликовано : 11 январь 2020 г. 10:08 | Просмотров: 444 | Категория: Власть / Страна

Как и ранее, повышение цены на топливо произошло одновременно на всех АЗС, которые принадлежат разным топливным компаниям.

В среднем цена на бензин и дизельное топливо выросла на 40-50 банов, а на сжиженный газ примерно на 70 бань. В результате, литр самого популярного бензина А-95 стоит от 18,44 до 18,70. Цена на дизтопливо выросла до 16,34 - 16,37 леевю Газ, максимальная цена которого ранее была 9,25 за литр, теперь продается по 9,84 – 10,00 за литр.

Несмотря на очевидный факт картельного сговора на рынке нефтепродуктов, власти никак не реагируют на это грубое нарушение.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка

Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка ...

Просмотров: 703
Зафиксирован рост тяжких преступлений

Зафиксирован рост тяжких преступлений ...

Просмотров: 273
На автозаправках подорожало топливо

На автозаправках подорожало топливо ...

Просмотров: 448
Арестован отстраненный глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией

Арестован отстраненный глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией ...

Просмотров: 2 359
Георгий Петик обвинил ряд своих коллег по Блоку ACUM в предательстве

Георгий Петик обвинил ряд своих коллег по Блоку ACUM в предательстве ...

Просмотров: 1 872
Майя Санду не намерена бойкотировать президентские выборы

Майя Санду не намерена бойкотировать президентские выборы ...

Просмотров: 723
СТРАНА
На автозаправках подорожало топливо

На автозаправках подорожало топливо ...

Просмотров: 448
Открытый Путиным и Эрдоганом газопровод в обход Молдовы назван политическим проектом без экономического смысла

Открытый Путиным и Эрдоганом газопровод в обход Молдовы назван политическим проектом без экономического смысла ...

Просмотров: 2 718
Путин и Эрдоган открыли газопровод 'Турецкий поток' в обход Молдовы

Путин и Эрдоган открыли газопровод 'Турецкий поток' в обход Молдовы ...

Просмотров: 2 838
Ренато Усатый открыл в Бельцах социальную столовую

Ренато Усатый открыл в Бельцах социальную столовую ...

Просмотров: 2 159
В городах Приднестровья подорожал проезд в 'маршрутках'

В городах Приднестровья подорожал проезд в 'маршрутках' ...

Просмотров: 926
Частоты телеканалов Плахотнюка перешли к `Первому в Молдове` и TVR Moldova

Частоты телеканалов Плахотнюка перешли к `Первому в Молдове` и TVR Moldova ...

Просмотров: 1 179
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 319
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 359
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41 612
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 333
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 64 772
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44 607
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 155
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 427
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28 740
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27 785
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 25 382
Арестован прокурор, вершивший ‘правосудие’ от имени Плахотнюка

Арестован прокурор, вершивший ‘правосудие’ от имени Плахотнюка

Просмотров: 21 403
ВЛАСТЬ
Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка

Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка

Сегодня, 10:31  Зафиксирован рост тяжких преступлений
Сегодня, 10:08  На автозаправках подорожало топливо
Вчера, 18:26  Арестован отстраненный глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка

Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка

Сегодня, 10:31  Зафиксирован рост тяжких преступлений
Вчера, 18:26  Арестован отстраненный глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией
08.01.2020  Осужденный за коррупцию бывший министр транспорта поиздевался над государством



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (58)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта