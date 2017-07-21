Зафиксирован рост тяжких преступлений ...

В Молдове увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых молдавскими гражданами, выросло в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Информацию об этом признал министр внутренних дел Павел Войку, заявив, что, хотя в целом было совершено меньше преступлений, число тяжких преступлений увеличилось,.

В прошлом году было зарегистрировано более 29 тысяч преступлений, 194 из которых были отнесены к тяжким и особо тяжким, по сравнению с 184 такими преступлениями, совершенными в 2018 г.

В результате совершенных в прошлом году преступлений, 167 человек были убиты. Было зарегистрировано 320 изнасилований и 94 разбойных нападения. Число случаев хулиганства превысило 1300.

"Мы признаём, что граждане ожидали большего от полиции в плане сокращения количества преступлений, особенно тяжких и особо тяжких", - заявил министр.

Вызывает обеспокоенность рост дорожно-транспортных происшествий. Их было зафиксировано 2572. В результате, погибло 274 человека, а 3 тысячи человек получили ранения.

Только за первые девять дней 2020 года было зарегистрировано 352 преступления и 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 41 человек, а 8 человек погибли.