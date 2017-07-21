Прокурор Виорел Морарь обвиняется по целому ряду деяний в интересах клана Плахотнюка ...

Задержанный на 72 часа глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь обвиняется в фальсификации документов в пользу олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Генеральной прокуратуры по поводу решения о взятии Мораря под стражу.

Как указано в документе, временно отстраненный от должности глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года в нарушение уголовно-процессуального законодательства зарегистрировал полученную от Владимира Плахотнюка жалобу. На основании этих незаконных действий, он начал уголовный процесс, а затем уголовное дело, подделав несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были проведены из личных интересов, а также в интересах заявителя и нескольких лиц из его окружении, чтобы помочь им избежать статуса подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве - краже миллиарда и препятствовать быстрому, полному и объективному расследованию этого уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

Кроме того, уточняется, что Морарь не признает выдвинутых ему обвинений и обрушился с угрозами в адрес прокурора, ведущего его уголовное преследование.

Решение о выдвижении обвинения в адрес Мораря в суде будет вынесено в субботу. В это же день и будут приняты решения об его увольнении с должности и применении превентивной меры в виде ареста.

Являющийся одним из самых одиозных прокуроров из окружения Плахотнюка, Виорел Морарь был задержан 10 января и помещен в Изолятор временного содержания по обвинению в совершении уголовных преступлений.

Более месяца назад, он был отстранен от должности на период комплексной проверки возглавляемой им Прокуратуры по борьбе с коррупцией, инициированной Генеральным прокурором Александром Стояногло.