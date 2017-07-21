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Путин и Меркель договорились о продолжении строительства газопровода 'Северный поток-2'

Опубликовано : 11 январь 2020 г. 22:44 | Просмотров: 230 | Категория: Мир

Находящаяся с визитом в Москве канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" и подвергла критике США за "экстерриториальные санкции" в отношении России.

Об этом Меркель заявила по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Интерфакс, в ходе пресс-конференции Меркель отметила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" должно быть доведено до конца. "Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца", - сказала она, подчеркнув, что "Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока".

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", - добавила Меркель.

Она заверила, что газопровод можно построить, несмотря на санкции США. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток" - "в первую очередь экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2". "Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев". Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Ранее уже сообщалось, что 20 декабря США ввели санкции против подрядчиков строительства российского газопровода "Северный поток-2". Санкции предполагают полную блокировку американских активов компаний и запрет на финансовые операции с ними. Сразу же после этого, швейцарская компания Allseas, которая укладывала участок трубы "Северного потока-2", заявила о приостановке работ.


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