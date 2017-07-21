FLASH: Под Кишиневом вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял людей в заложники ...

В Кишиневскую Больницу скорой медицинской помощи уже госпитализированы три человека с огнестрельными ранениями.

Согласно предварительной информации, конфликт завязался в пьяной беседе.

Один из выпивавших, 62-летний мужчина ранил из принадлежащего ему пистолета "Байкал" трех человек.

На место происшествия была вызвана группа Батальона полиции спецназначения "Фулджер".

Министр внутренних дел подвтердил журналистам, что были взяты люди в заложники. По словам Войку, до приезда полицейского спецназа, полицейским удалось обезоружить и задержать преступника. Во время штурма, забаррикадировавшийся в доме мужчина открыл стрельбу и по полицейским.

В ходе обыска, в доме стрелявшего было обнаружено и незаконно хранящееся ружье, а также граната.

Стрелявший был задержан на 72 часа.

Накануне, глава МВД Павел Войку сообщил о зафиксированном росте совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.