Полиция сообщила подробности по поводу захвата заложников ...

Преступление было совершено в субботу вечером неподалеку от Кишинева, в селе Мэлэештий Векь, Криулянского района.

Как отмечается в пресс-релизе полиции, "была проведена операция по обезвреживанию мужчины, взявшего в заложники нескольких людей".

Уточняется, что 11 января, около половины девятого вечера, в службу экстренной помощи 112 позвонила женщина и рассказала, что ее муж и еще один человек находятся в заложниках в доме односельчанина и что они были ранены.

На место происшествия прибыли полицейские из Криулянского инспектората полиции, а также бойцы из отряда полиции спецназначения “Фулджер”.

Выяснилось, что несколько мужчин распивали спиртные напитки в доме односельчанина. В какой-то момент между ними возник спор, а хозяин дома, достав пистолет “Байкал-442”, сделал несколько выстрелов в направлении одного из мужчин, ранив его в живот. Подбежавшая к дому жена одного из мужчин была ранена в ногу. Раненой женщине, вместе с другим односельчанином, удалось бежать.

В пресс-релизе полиции отмечается ,что при задержании мужчина произвел три выстрела по полицейским, тем не менее, им удалось обезоружить хозяина дома.

В доме стрелявшего были обнаружены незаконно хранящееся ружье калибра 16 мм, разукомплектованная граната Ф-1, около 150 патронов к пистолету, а также два пневматических пистолета.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

Также уточняется, что в результате стрельбы двое мужчин были госпитализированы в Кишиневскую Больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.