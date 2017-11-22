Горбачев считает длительные выходные причиной запоев в России ...

Горбачев заявил российским журналистам, что январские и майские длинные выходные в России необходимо отменить, так как они негативно сказываются на состоянии общества.

"Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои <...> Народ просто спивается в эти длинные выходные", - сказал он.

По словам Горбачева, когда он управлял страной, длинных выходных почти не было, что положительно сказывалось на жизни общества. "Такого количества нерабочих дней при мне не было ни в январе, ни в мае. И жили мы лучше, чем сегодня. Сейчас же народ просто спивается в эти длинные выходные. Особенно пагубное влияние это оказывает на провинциальные регионы, они деградируют попросту. Так что, все длинные выходные, мне кажется можно отменить без особых проблем", - подчеркнул он.

"Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все", - заключил Горбачев.